Radfahrer bei Unfall in Wolfenbüttel schwer verletzt

Ein 88-jähriger Radfahrer ist am Dienstag, 15. Oktober, gegen 16.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Stand der Erkenntnisse war der Radfahrer auf der Kreisstraße 68, Ziegelei, in Richtung Wolfenbüttel auf dem Radweg unterwegs und wechselte offenbar ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten vom Radweg auf die Fahrbahn, so der Polizeibericht. Ein in gleicher Richtung fahrender 25-jähriger Autofahrer konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Radfahrer auf, berichtet Polizeisprecher Frank Oppermann.

Hierdurch sei der Radfahrer zu Boden gestürzt und habe sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen sei geringer Sachschaden entstanden.