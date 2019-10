Schladen. Schladen-Werla rutscht weiter in die roten Zahlen. Es gibt einen Nachtragshaushalt, der von einem rund 1,4 Millionen Euro großen Defizit ausgeht.

Gewerbesteuereinbruch in der Gemeinde Schladen-Werla

Montagabend wurde der erste Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorgestellt. Das Defizit beträgt demnach etwa 1,4 Millionen Euro. Alle vier Ortsräte der Gemeinde tagten Montagabend gemeinsam im Schladener Dorfgemeinschaftshaus. Bürgermeister Andreas Memmert überbrachte die schlechte Botschaft, für die vor allem ein weiterer Einbruch bei der Gewerbesteuer verantwortlich sei. Was heißt das in Zahlen? Geplant war der Haushalt im Dezember vergangenen Jahres ursprünglich mit einem Defizit von etwas mehr als 770.000 Euro. Mehr als 1,5 Millionen Euro Gewerbesteuer hatte es 2018 noch gegeben. Jetzt seien es nur noch rund 900.000 Euro. Weitere Steuereinbußen habe es beim Einkommensteueranteil (minus 87.000 Euro) und bei der Vergnügungssteuer (minus 30.000 Euro) gegeben. Während die Aufwendungen der Gemeinde weitestgehend gleich bleiben, sinken die Erträge entsprechend. In Summe um etwa 570.000 Euro.

„Wir planen deshalb für die nächsten Jahre nur noch einen geringen Gewerbesteueranteil ein“, erklärte Memmert bei seiner Präsentation. Die Schätzungen bis 2023 würden sich nur noch auf dem diesjährigen Niveau bewegen. Mit Blick auf den Zukunftsvertrag habe es viele Ereignisse gegeben, die die Gemeinde nicht zu verantworten habe und die unvorhersehbar gewesen seien, so Memmert. Dazu seien neben den großen Gewerbesteuereinbrüchen 2014/15, im letzten und in diesem Jahr gestiegene Kosten für Kinderbetreuung und steigende Personalkosten gekommen. Trotzdem investiere die Gemeinde, so Memmert.

„Entgegen aller Prognosen wachsen wir leicht“, erklärte er mit Blick auf die Einwohnerzahlen. Die Kita-Plätze seien weitestgehend belegt, es gebe Wartelisten für Baugebiete. „Wir planen weitere Baugebiete“, führte er aus. Etwas Positives konnte der Bürgermeister für den Haushalt dennoch berichten. „Wir erhalten eine Bedarfszuweisung von 810.000 Euro“, erklärte er. Das gehe normalerweise für eine Zukunftsvertrags-Gemeinde nicht, sagte er weiter. „Dafür müssen wir eine Zielvereinbarung mit dem Innenministerium schließen. Wir waren über Jahre eine der besten Entschuldungsgemeinden. Doch jetzt hat es uns zerrissen“, fuhr er mit Blick auf die Steuereinbußen fort.

Empfehlungen seitens des Ministeriums gebe es keine, so Memmert, weil die Gemeinde schon alles in ihrer Macht stehende unternehmen würde, um ihren Haushalt zu konsolidieren.

Trotz des negativen Haushaltes sehen die Planungen für die kommenden Jahre durchaus positiv aus, sagte Memmert. Die Gemeinde plane für 2020 noch mit einem leicht negativen Haushalt, für 2021 und 2022 sehen sie demnach, basierend auf konservativen Planungen, wieder Überschüsse bis zu einer halben Million Euro vor. Alle Ortsräte nahmen schließlich den Nachtragshaushalt zustimmend zur Kenntnis. Er geht jetzt noch in den Verwaltungsausschuss und muss dann noch vom Gemeinderat beschlossen werden.