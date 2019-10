Das Trio „Nostalgia“ in der Wolfenbütteler Villa Seeliger

Jeder empfindet Musik anders. Sie rührt an Seelenregionen. Beeindruckt durch Dynamik. Packt mit Rhythmus. Der Eine findet unmittelbaren Zugang. Ein Anderer sucht vergeblich nach Strukturen und Themen. Der Dritte begeistert sich an der Virtuosität. Und manchmal bleiben Klänge dem Hörer verschlossen.

Beim Konzert des Trios „Nostalgia“ in der Seeliger Villa darf man von einem sachverständigen Publikum ausgehen. Der stimmungsvolle Musiksalon war schnell ausverkauft, denn mit Posaunist Nils Wogram, begleitet von Arno Krijger, Hammond-Orgel, und Dejan Tersić, Drums, war einer der wenigen international anerkannten Jazzmusiker Deutschlands zu Gast.

Was im Literaturbetrieb eine Lesung, ist in der Musikszene eine Promoting-Konzert. Und so spielte das Trio ausschließlich Titel aus der aktuellen CD „Things we like to hear“.

Den Titel „Lucern or Japan“ hat er von seiner Tochter, die ihn irgendwo in der weiten Welt vermutete. Der Drummer klopft einen sensiblen Rhythmus, die Orgel liefert den unaufdringlichen Bass, Wograms handliches Blasklavier koloriert mit hellen Farben. Das vibriert, schwingt.

Dann die Posaune. Signalhafte Sequenzen. Die Stimmung des Beginns bleibt. Samtweich der Klang. Das animiert zum Mitschwingen. Mitsummen. Intellekt und Körper vereinen, so hat Wogram das mal formuliert.

Die Orgel übernimmt Wograms Thema, fantasievoll gegliedert, wie fast selbst überrascht von ihren melodischen Sprüngen und Wendungen. Jazz kann elektrisieren, aber auch die Seele umarmen. „Dinge, die wir gern hören“.

Sphärische Flächen von der Orgel, Tersić lässt seine Drums rascheln wie welkes Laub im Herbstwind. Die Posaune träumt sich selbstvergessen in eine harmonische Klanglandschaft. Und Organist Krijger zieht mit schwellender Dynamik sanfte Linien in einen imaginären Raum.

Die Bandharmonie ist für Wogram der Schlüssel zum Erfolg. „Eine eigene Sprache entwickeln“ nennt er das. Die zu verstehen, ist anspruchsvoll. Dann nämlich, wenn das musikalische Temperament mit irrwitzigen schnellen Läufen den Tonraum atomisiert, der Drummer Explosionen zündet und die Orgel bizarre Loopings dreht.

Hörprobleme? Ach was. „Rich People in bad mood“ nennt das Trio sein Werk. Neureiche im SUV. Aha. Warum nicht? Wogram liebt Experimentelles. Im Basskeller lässt er die Posaune brummeln, heiser röhren: Zwei Töne auf einmal? Wandlungsfähigkeit, wenn’s der Stimmung dienlich ist. Jeder Hörer hat seinen Lieblingssound.

„Soft power“ ist eingängig. Keine gewollte Bizarrerie. Stattdessen samtige Lyrismen, die wie sämiger Hefeteig aus dem Schalltrichter quellen. Pures Wohlbefinden.

Die Orgel räkelt sich wie ein Mallorca-Urlauber am sonnigen Pool. Und die Drumssticks streicheln über die Resonanzfelle, als ob da jemand eine attraktive Dame einölt.

Aber schon folgt ein anderer Jazz. „Possibility gains desire“, frei: Gelegenheit macht Liebe. Nun, vor allen Dingen schafft sie musikalischen Freiraum für lustvolles, ja, gewalttätiges Chaos. Die Kakophonie beendet Wogram mit einer Durchsage per Handlautsprecher. Und damit zurück zu Strukturen, Komplexitäten, Essenzen. Bitte schön.

Am Schluss ist doch alles nur Musik. Langer Beifall. Eine Zugabe.