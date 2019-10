Täter brechen Tresor in Wolfenbütteler Büroräumen auf

Wolfenbüttel. Der Einbruch ereignete sich in einem Bürogebäude an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel. Die Täter konnten flüchten.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 12. Oktober, 18.20 Uhr, und Montag, 14. Oktober, 7.35 Uhr, in ein Bürogebäude an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Wolfenbüttel eingedrungen. Im Gebäude-Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht, im Keller wurde ein Tresor durch die Täter aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet, heißt es im Polizeibericht. Anschließend seien die Einbrecher in unbekannte Richtung geflüchtet. Die entstandene Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 4000 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.