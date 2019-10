Wolfenbüttel. Aufgrund von Kranarbeiten werden die Bussteige C und D am Kornmarkt in Wolfenbüttel ab Donnerstag verlegt.

Aufgrund von Kranarbeiten werden die Bussteige C und D am Kornmarkt in Wolfenbüttel von Donnerstag, 17. Oktober, bis Samstag, 19. Oktober, gesperrt. Die Linien 710, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798 und 799 halten zum Fahrgastwechsel für diesen Zeitraum am Bussteig G.

Bussteige am Kornmarkt gesperrt

Die Linie 789 hält zum Ausstieg vor der Fleischerei Heine, die Abfahrt ist auch am Bussteig G. Die Linie 790 endet und beginnt am Bussteig E. Das teilt das Verkehrsunternehmen KVG mit.