Landkreis Wolfenbüttel will Chancen armer Kinder verbessern

Ein Stück mehr Chancengleichheit für Kinder will der Landkreis Wolfenbüttel schaffen. Er bewirbt sich für die Teilnahme am Projekt Präventionsketten Niedersachsen: gesund aufwachsen für alle Kinder. Und darum soll es gehen. Das Programm soll dazu beitragen, allen Kindern im Landkreis unabhängig von ihrer sozialen Herkunft eine umfassende Förderung zu ermöglichen. Es geht um Hilfen von der Geburt an bis zur Berufsausbildung....