Wolfenbüttel: Ziele für den Handlungsplan Inklusion entstehen

Wolfenbüttel. Die Ergebnisse werden nun in Arbeitsgruppen beraten. Die Politik soll im ersten Halbjahr 2020 diskutieren und entscheiden.

Rund 200 Teilnehmende haben im ersten Wolfenbütteler Inklusions-Workshop Ziele erarbeitet, die in den Handlungsplan Inklusion einfließen. Zu dem Workshop in der Lindenhalle hatte der Landkreis nach eigenen Angaben Vertreter von Institutionen, Verbänden, Gruppen und Verwaltungen aus dem Kreis eingeladen.

Die Ziele sollen ab November bis Ende Januar 2020 in Arbeitsgruppen für den Handlungsplan ausgearbeitet werden. Anschließend werden sich die politischen Gremien des Landkreises mit dem Plan auseinandersetzen. Mit dem Handlungsplan werden alle Inklusionsmaßnahmen der Kreisverwaltung gebündelt und zentral geplant.

„Wir verstehen unter Inklusion, dass jeder Mensch dazu gehört, egal welche Sprache er spricht oder ob er eine Behinderung hat. Es ist normal, verschieden zu sein“, wird Landrätin Christiana Steinbrügge in der Mitteilung zitiert. „Inklusion ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche kommunalen Handelns berührt“, so Steinbrügge.

„Viele Kommunen haben sich gerade in diesem Jahr auf den Weg gemacht. Wolfenbüttel ist in guter Gesellschaft, und mit unserer heutigen Veranstaltung haben wir gute Aussichten auf dem Feld der Inklusion im vorderen Bereich der Bewegung zu sein. Vielleicht wird man demnächst vom Wolfenbütteler Weg zur Inklusion reden“, sagte Bernd Retzki, Dezernent des Landkreises Wolfenbüttel für Schule, Jugend und Soziales, während des Treffens.

Die Teilnehmer erarbeiteten in acht Themenbereichen, etwa Wohnen, Arbeiten, inklusive Verwaltung oder Mobilität und Barrierefreiheit, Ziele. An diesen arbeiten die Arbeitsgruppen ab November weiter, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln, so der Kreis.

„Ich freue mich, wenn alle, die hier sind, sich gleich für die Arbeitsgruppen eintragen. Das Ziel hier war es, einen Anfang zu finden. Jetzt werden wir gemeinsam das Thema weiterentwickeln“, so Retzki.

Die politische Diskussion und Entscheidung soll in der ersten Jahreshälfte 2020 erfolgen. Mit einem Fachtag in der zweiten Jahreshälfte wird der Handlungsplan öffentlich vorgestellt und diskutiert.