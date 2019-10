Moschee ist Treffpunkt für die türkisch-islamische Gemeinde

Die Tür steht offen. In einem Gruppenraum mit einfachen Holzbänken und -tischen steht Bekir Yalcin, im Gespräch mit Nursen Canbaz. Der Vorsitzende der türkisch-islamischen Gemeinde Wolfenbüttel streckt die Hand zur Begrüßung entgegen. „Die Tür steht immer offen“ , sagt der 32-Jährige und macht deutlich, dass Gäste willkommen sind. Während der Woche sei allerdings nicht so viel los in der Wolfenbütteler Moschee an der Schützenstraße....