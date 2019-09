Generalprobe für die Kulturnacht in Wolfenbüttel

Orange-gelb-leuchtende Tigergesichter, schwarz-weiß gestreifte Zebraköpfe, weiße Hände, die sich in alle Richtungen strecken: Die Darsteller des Schwarzlichttheaters der Erich-Kästner-Hauptschule haben Generalprobe. Jetzt muss alles klappen, denn es sind nur noch wenige Stunden bis zu ihrem Auftritt in der Kulturnacht. Es ist die zehnte Kulturnacht, die am Samstag in Wolfenbüttel steigt. Mehr als 50 Veranstaltungsorte öffnen ihre Türen...