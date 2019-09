Als sich die Grenzer bei Hornburg gegenseitig fotografierten

1985 wechselte der Autor dieses Berichts vom aufstrebenden Paderborn in Ostwestfalen ins beschauliche Wolfenbüttel. In der Bischofs- und Universitätsstadt Paderborn war die innerdeutsche Grenze fast nie ein Thema gewesen. Das änderte sich mit dem Umzug nach Wolfenbüttel ins Grenzgebiet. In Stadt...