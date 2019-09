Unbekannte stehlen in Wolfenbüttel Geldbeutel aus Handtasche

Bisher nicht ermittelte Täter stahlen einer Frau in Wolfenbüttel den Geldbeutel aus ihrer Handtasche. Das berichtet die Polizei. Die Frau habe sich am Freitag gegen 18.30 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Goslarschen Straße mit einer Bekannten unterhalten. Dabei habe sie sich kurzzeitig von der...