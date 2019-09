Die Werlaburgdorfer machen gemeinsam ihr Dorf hübsch

Werlaburgdorf. In Werlaburgdorf ist es Tradition, gemeinschaftlich für das Dorf tätig zu werden. So manches sei erledigt worden, heißt es in der Mitteilung.

Nun findet am Samstag, 28. September, der 13. Gemeindetag statt. Ob Pflaster-, Maurer- oder Malerarbeiten, ob Pflege von Außenanlagen und Plätzen oder das Überprüfen von Schaukästen: Es werden jede Menge Helfer gebraucht.

Jeder, der sich einbringen möchte, ist willkommen und findet hier eine für sich passende Aufgabe, heißt es in der Mitteilung. So könnten kleine Projekte im Dorf schnell erledigt werden. Davon profitiere nicht nur das Ortsbild. Immer mehr Teilnehmer freuten sich auch über die Stärkung des dörflichen Zusammenhalts und die Integration von neuen Dorfbewohnern, wird Ortsbürgermeister Tobias Schliephake zitiert. Die Werlaburgdorfer Vereine und privaten Haushalte sollen in den nächsten Tagen noch eine Einladung zu dem Gemeindetag erhalten. Auf einem Antwortbogen könnten die Teilnehmer dann Wunschaufgaben und Vorschläge notieren. Sollte jemand an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, sich aber trotzdem beispielsweise in Form von Material-, Verpflegungs- oder Geldspenden einbringen wollen, so biete der Antwortbogen auch hierfür eine Möglichkeit.

Los geht es am 28. September um 8 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr. Im Anschluss gibt es ein Mittagessen für alle ab 14 Uhr im Sportheim.