Diebe stehlen in Wolfenbüttel einen Krankenrollstuhl

Wolfenbüttel. Unbekannte haben einen elektrischen Krankenrollstuhl im Wert von 3000 Euro entwendet. Die Tatzeit war laut Polizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr.

Tatort: vor einem Haus am Alten Weg. Den Wert gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an. Es handelte sich um einen Rollstuhl der Marke Handicare, Typ Puma 40, in den Farben schwarz/weiß/silber.

Hinweise: (05331) 9330.