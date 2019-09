Isingerode. Unbekannte haben in der Gemarkung Isingerode, Steinfelder Zolln, einen Wildschutzzaun beschädigt.

Unbekannte beschädigen Zaun in Isingerode

Die Tatzeit lag laut Polizei zwischen Samstag, 8 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Teile des Zaunes seien zerschnitten und ein Pfosten verbogen worden. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund

200 Euro an. Hinweise an die Polizeidienststelle in Schladen unter

(05335) 92960.