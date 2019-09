Welche Aufführungen man in Wolfenbüttel nicht verpassen soll

Mit dem Theaterfest vor und im Lessingtheater beginnt am Samstag um 15 Uhr die neue Spielzeit 2019/2020. Zwischen 121 Aufführungen plus zwei Eintritt-frei-Veranstaltungen können die Theaterfreunde in dieser Spielzeit auswählen. Der Vorverkauf hat schon vor einigen Tagen begonnen. Und es deutet sich...