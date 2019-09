Wolfenbüttel. Ein 24-jähriger Radfahrer ist am Montag gegen 8.15 Uhr auf der Straße Am Heckenkamp leicht verletzt worden.

Radfahrer stürzt in Wolfenbüttel über geöffnete Autotür

Eine 56-Jährige hatte ihn laut Polizei beim Aussteigen aus ihrem Wagen übersehen. Der Mann, der mit seinem Rad in Richtung Fichtendamm unterwegs gewesen sei, habe der sich plötzlich öffnenden Tür nicht ausweichen können, so dass er stürzte. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, heißt es abschließend.