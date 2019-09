Wolfenbütteler Schüler überwinden Grenze(n)

Schüler der Henriette-Breymann-Gesamtschule sprangen in Boltenhagen in die Ostsee.

Wolfenbüttel. Erschöpft, aber glücklich und stolz auf das Erreichte – so sprang das gesamte Team des Grüne-Band-Laufs der HBG in Boltenhagen in die Ostsee.

Zuvor legten die Läufer, Schüler der Henriette-Breymann-Gesamtschule Wolfenbüttel, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze eine Strecke von 1400 Kilometern in neun Tagen zurück.

Dabei stand neben der körperlichen Leistung auch der geschichtliche Aspekt im Fokus, so die Schule in ihrer Mitteilung. Immer wieder sei die Gruppe entlang der ehemaligen Grenze auf bauliche Relikte aus einer Zeit gestoßen, in der das Grüne Band noch ein Todesstreifen gewesen sei – gesichert durch unmenschliche und menschenverachtende Maßnahmen.

In zahlreichen Gesprächen mit Menschen, denen die Jugendlichen auf ihrem Weg begegnet seien, sei deutlich geworden, welch großes Glück es sei, dass der Streifen heute frei und gefahrenlos überquert werden könne. Immerhin habe die innerdeutsche Grenze knapp 1006 Todesopfer gefordert.

Auf dem Weg sei jedoch nicht nur die ehemalige innerdeutsche Grenze durch die Schüler überwunden worden: Auch der eine oder andere Jugendliche sei über seine Grenzen hinausgegangen. Ein Schüler sei die unglaubliche Strecke von 39 Kilometern am Stück gelaufen, eine andere sei zur Motivationskünstlerin für ihre Laufgruppe avanciert, ein Dritter sei zur helfenden Hand für alle anderen geworden. Es habe Technikexperten, Laufhelden und Stimmungskanonen gegeben. So verbrachten die Schüler neun Tage zusammen, die sich sicher tief in ihr Gedächtnis eingegraben hätten und Spuren hinterließen. Elena aus dem 11. Jahrgang, die als Reporterin an der Laufstrecke fungierte, fasste das Erlebte für sich so zusammen: „Ich habe durch dieses Projekt gelernt, dass es keine Grenzen gibt, außer der in meinem Kopf.“