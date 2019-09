Sofia Talvik singt im Abbenroder Mühlencafé

Abbenrode. Sofia Talvik tritt am Freitag, 20. September, ab 20 Uhr im Abbenroder Mühlencafé auf.

Seit 2011 hat die schwedische Singer-Songwriterin Sofia Talvik die Welt zu einer kleinen Stadt erklärt, heißt es in der Ankündigung. Durch einen unermüdlichen Tourplan, der sie durch 47 US-amerikanische Staaten und viele Länder in Europa geführt habe, habe sie ihre Musik verbreitet.

Das Release ihres 8. Studioalbums feiere sie in diesem Jahr mit einer Welttournee mit Stopps in Europa, den USA und Neuseeland. Ihre Albumveröffentlichung „Big Sky Country“ aus dem Jahr 2015 sei eine Folk/Americana-Hommage an die unglaublichen Weiten und den großen Himmel Nordamerikas nach ihrer eineinhalbjährigen Tour durch das Land gewesen.

Reservierung: