Täter stiehlt in Wolfenbüttel Rucksack aus Kinderwagen

Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Montag, 2. September, 15.40 Uhr, einen Rucksack samt Inhalt aus einem Kinderwagen gestohlen. Die 29-jährige Eigentümerin hatte den Kinderwagen offenbar für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte an der Ludwig-Richter-Straße abgestellt, so die Polizei. Gegen 19 Uhr sei der Rucksack in der Polizeiwache als Fundsache abgegeben worden. Er sei zuvor in einer Hofeinfahrt an der Josef-Müller-Straße gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen sei aus dem Rucksack lediglich das Bargeld entwendet worden.

Hinweise: (05331) 9330.