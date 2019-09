Unfall mit drei Fahrzeugen an Adersheimer Kreuzung

Ein Verkehrsunfall hat sich nach Polizeiangaben am Montag, 2. September, gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung Kreisstraße 90/Landesstraße 495 (Adersheimer Kreuzung) ereignet, drei Fahrzeuge waren beteiligt, eine Autofahrerin ist verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen missachtete eine 39-jährige Autofahrerin vermutlich das für sie bestehende Rotlicht der dortigen Ampelanlage, in der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Auto eines 31-jährigen Fahrers, heißt es im Polizeibericht.

Dieses Fahrzeug sei durch den heftigen Anprall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert worden. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die mutmaßliche Verursacherin, sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, so Polizeisprecher Frank Oppermann.

An den Fahrzeugen entstand nach seinen Angaben erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auch die Feuerwehr sowie mehrere Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es im Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.