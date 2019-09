Altstadtflohmarkt in Wolfenbüttel ist größer denn je

Super Stimmung herrschte beim Altstadtflohmarkt in der Wolfenbütteler Innenstadt. Mehr Stände denn je waren aufgebaut: Zusammengerechnet ergab sich eine Strecke von rund 500 Metern. Im vergangenen Jahr waren es 380 Meter gewesen. In der Fußgängerzone waren so viele Besucher unterwegs, dass es manchem schwer fiel, sich einen Weg durch die Massen zu bahnen. Der Sonntag war zudem verkaufsoffen. Am Vormittag konnten die Festbesucher den...