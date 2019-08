Wahl Elm-Asse: Thomas Mertens tritt als Einzelbewerber an

Thomas Mertens ist 54 Jahre alt und lebt in Ampleben. Er tritt bei der Bürgermeisterwahl auch als Einzelbewerber an. Er lebt in einer Patchwork-Familie mit drei Kindern. Zur Zeit ist er als Projekt- und Bauleiter tätig. Mertens arbeitet für die Immobilien-Treuhand GmbH Schöppenstedt. Er hat kein politisches Amt inne.

Vervollständigen Sie bitte folgende Sätze:

Wenn ich für einen Tag politisch freie Hand hätte, würde ich für die Samtgemeinde Elm-Asse entscheiden...

...die Samtgemeinde Elm-Asse zur Einheitsgemeinde zu fusionieren.

Im Jahr 2030 zeichnet sich die Samtgemeinde Elm-Asse aus...

...durch die Erfüllung der Klimaziele, sofern wir gemeinsam kurzfristig mit verschiedenen Maßnahmen beginnen.

Im Jahr 2030 hat die Samtgemeinde Elm-Asse die größten Probleme mit...

…dem demografischem Wandel, wenn nicht bis 2025 gegengesteuert wird.

Die Bürger könnte man besser in politische Entscheidungen einbinden, indem man...

...bei Themen, die kontrovers sind, Bürgerbefragungen durchführt, deren Ergebnisse dann von den politisch Verantwortlichen stärker zu berücksichtigen sind.

Mein größter politischer Erfolg...

...wird sich am 15. September 2019 oder am 29. September 2019 mit der Wahl zum Samtgemeinde-Bürgermeister einstellen.

Meine Fehlentscheidung, die mich am meisten ärgert...

...gibt es nicht nicht, da es gilt, positiv nach vorn und nicht pessimistisch nach hinten zu schauen.

Facebook und andere soziale Medien sind für mich...

...ein sinnvolles Medium zur Kommunikation und unerlässlich, um unsere jüngeren Generationen zu erreichen und ihnen zu begegnen.

Was ich schon immer einmal machen wollte...

...es wäre klasse, den derzeitigen Bundesgesundheitsminister, Herrn Spahn, für eine Woche Dienst in einer Pflegeeinrichtung bei uns zu verpflichten, um ihm etwas Demut und Respekt vor den pflegenden und gepflegten Mitmenschen zu vermitteln, und so den Blick auf seine verfehlende Gesundheitspolitik zu richten.

Mein politisches Vorbild...

...ist Helmut Schmidt; gradlinig, entscheidungsfähig, standhaft auch in Stunden des Scheiterns und bis ins hohe Alter klar in seinen Aussagen.

In einem Satz. Bitte antworten Sie auf diese Fragen:

Sollte Fliegen teurer werden?

In einem erheblichen Umfang sogar; unter der Voraussetzung, dass die Mehreinnahmen in den Netzausbau der Bahn und fairere Ticketpreise investiert werden.

Brauchen wir eine Frauenquote?

Unsere Frauen sind mittlerweile gut emanzipiert und wissen sich durchzusetzen.

Wie kann man Menschen für Kommunalpolitik begeistern?

Indem man mit hoher Transparenz dafür wirbt, sich selbst politisch zu engagieren.

Zur Person

Ehrenämter...

...mit meiner Lebensgefährtin Mitglied im Bündnis für bezahlbares Wohnen Niedersachsen.

Hobbys...

Restauration historischer Unterhaltungsautomaten.