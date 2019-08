Weltreise im Kopf

Ich habe nichts gegen Urlaubs-Posts - mit „s“. Füße, die im Karibiksand wühlen oder Spaghetti in Rom versüßen meine Feeds. Aber es geht doch nichts über analoge Post - ohne „s“. Denn die schwimmt nicht in der Nachrichtenflut weg, sondern klebt am Kühlschrank und man erfreut sich...