Awo Ortsverein Wolfenbüttel feiert 95. Geburtstag mit Schau

Der Wolfenbütteler Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt feiert dieses Jahr seinen 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die AWO eine sehenswerte Ausstellung zu seiner Geschichte zusammen gestellt, die ab sofort im Schloss zu sehen ist.

Als die Sozialdemokratin Marie Juchacz 1919 als erste Frau überhaupt erstmals vor dem deutschen Parlament reden konnte, war noch nicht zu erahnen, dass sie noch im selben Jahr zu den Gründern der Arbeiterwohlfahrt gehören würde. 100 Jahre feiert die AWO dieses Jahr, fünf Jahre weniger hat der Ortsverein in Wolfenbüttel hinter sich. „Im Gegensatz zum Beispiel zu Marie Juchacz gibt es zu den Gründern des Wolfenbütteler Ortsvereins 1924 kaum Material“, berichtete Rudolf G. A. Fricke, einer der Macher der Ausstellung.

Es gebe die Gründungsurkunde mit den Unterschriften der Gründer, auch wisse man, dass der Gründungsakt im „Blauen Engel“ erfolgt sei in der Fischerstraße, erzählte er weiter beim Rundgang durch die Ausstellung. „Binnen eines Jahres hat der Ortsverein nach heutigem Wert über 7000 Euro für soziale Zwecke ausgegeben“, sagte er. Ein großer Bereich seien Ferienausflüge für Kinder gewesen. Teilweise sei die AWO mit über 100 Kindern im Ferienlager gewesen. „Sonst wären die Kinder sicher wie zu jener Zeit üblich in der Landwirtschaft eingesetzt worden“, sagte er. Wie heute auch sei die Arbeit mit Ehrenamtlichen erledigt worden.

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sei die AWO als SPD-nahe Institution mit perfiden Mitteln ausgetrocknet worden, so Fricke. Nach dem Krieg seien es wiederum SPD-Abgeordnete gewesen, die sich ab 1946 um den Aufbau der Arbeiterwohlfahrt gekümmert und in der Folge die Bindung an die SPD aufgehoben hätten. „Für die Offenheit steht heute das offene Herz als Logo des Verbandes“, so Fricke. Fast drei Jahre sei recherchiert worden, so Fricke weiter. Die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesarchiv sei hervorragend gewesen, erklärt er. Viele Akten und andere Unterlagen habe man dort einsehen und für die Ausstellung nutzen können.

Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink hatte zuvor in seiner Eröffnungsrede auf die Wichtigkeit der Sozialverbände hingewiesen. „Die Grundsätze der AWO wieder in Erinnerung zu rufen, ist heute aktueller denn je“, erklärte er. Die AWO übe politischen Einfluss aus und arbeite an Sozialgesetzgebung mit. „Währen des Flüchtlingszustroms war sie eine vorbildliche und wesentliche Stütze unserer Arbeit“, sagte er. „In Wolfenbüttel gehen wir solidarisch miteinander um, darauf können wir zu Recht stolz sein“, schloss er.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 31. August täglich von 11 bis 16 Uhr (außer montags) im oberen Foyer des Schlosses zu sehen.