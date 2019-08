Eine alarmierte Funkstreife konnte die Täter in unmittelbarer Nähe mit dem Diebesgut aufgreifen.

Wolfenbüttel. Hinter einer Wand kann man sich leicht verstecken, mit einer Wand ist das eher schwierig. Zwei Dieben in Wolfenbüttel ist das zum Verhängnis geworden.

Diebe stehlen Sichtschutzwand in Wolfenbüttel

In der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel haben zwei Männer am Samstagmorgen versucht, eine Sichtschutzwand zu stehlen. Das berichtet die Polizei. Zeugen hätten das Geschehen gegen 4.15 Uhr beobachtet und der Polizei gemeldet.

Eine alarmierte Funkstreife habe die Täter dann in unmittelbarer Nähe mit dem Diebesgut angetroffen, heißt es im Bericht. Wegen fehlender Haftgründe seien die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen worden.

Die Sichtschutzwand wurde an den Eigentümer, einen in der Halchterschen Straße ansässigen Betrieb, ausgehändigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, so die Polizei.