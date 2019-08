Neue Gedenkstätte in der JVA ab 19. November geöffnet

Die Konstellation ist einzigartig in Deutschland: eine Gedenkstätte, die in einem Hochsicherheitsgefängnis betrieben wird. Am historischen Ort des ehemaligen Strafgefängnisses Wolfenbüttel, mit einer 1937 eingerichteten Hinrichtungsstätte, thematisiert die Gedenkstätte in der JVA die Geschichte von Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus. Seit 2017 baut das Land Niedersachsen auf dem Gelände der Haftanstalt ein neues...