Autofahrer gerät mit 1,33 Promille in Polizeikontrolle

An der Wendessener Straße in Wolfenbüttel geriet am Freitag ein 72-Jähriger Autofahrer angetrunken in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stoppten den Mann gegen 11.30 Uhr, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,33 Promille ergeben. Die Beamten stellten den...