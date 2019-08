Mit Wolfenbüttels Der Schmidt verreisen und Gutes für Bienen tun

Philipp Cantauw (links) und Landwirt Wilhelm Just arbeiten zusammen.

Wolfenbüttel. Wilhelm Just, Landwirt aus Winnigstedt, will neuen Lebensraum für Insekten schaffen und dafür sorgen, dass sich die Bestände erholen.

Bienen und Insekten, so heißt es in der Pressemitteilung, sind die Grundlage für ein funktionierendes Ökosystem. Gerade hierzulande seien die Bestände in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

Just nehme Ackerflächen seines Betriebes, nordöstlich am Harz gelegen, aus dem landwirtschaftlichen Anbau herausgenommen und zur Aussaat von Blühmischungen bereitgestellt. Der Reiseveranstalter Der Schmidt unterstütze das Projekt und werde darüber hinaus seine Kunden aktiv über das Thema informieren, heißt es weiter.

So sollen beispielsweise den Reiseunterlagen Infobroschüren beigelegt werden, die dieses Thema näher erläutern. „Für uns ist Reisen keine Einbahnstraße. Wenn unsere Gäste die schönsten Ecken der Welt mit uns entdecken, dann sollte man auch die heimische Natur im Blick haben. Deswegen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, sich hier zu engagieren“, wird Philipp Cantauw, Geschäftsführer von Der Schmidt, zitiert. Schon ab einem Betrag von zehn Euro könne nun jeder mithelfen, die Artenvielfalt zu erhöhen, eine abwechslungsreiche Landschaft zu schaffen und für Bienen und Insekten über einen langen Zeitraum Nahrung und Schutz zu bieten. „Ich bin gespannt, wie sich die Bevölkerung verhält. Sind es nur Lippenbekenntnisse oder nimmt der Verbraucher es in die Hand und unterstützt die Artenvielfalt sowie die Bienen und Insekten?“, fragt Wilhelm Just.

Der Reiseveranstalter Der Schmidt gehört nach eigenen Angaben zu den größten privaten Reiseanbietern Norddeutschlands und sorgt im Unternehmensverbund für mehr als 200 Arbeitsplätze im Braunschweiger Land. Neben Vollcharterflügen ab dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gebe es ein Busreiseprogramm, bediene den Öffentlichen Personennahverkehr und betreibe Reisebüros in Wolfenbüttel, Schöppenstedt und auch in Braunschweig.

Auf der Webseite www.mein-insektenparadies.de erhalten Interessierte weitere Informationen über die verschiedenen Laufzeiten der Unterstützung (von einem bis zu drei Jahren), wie das Insektenparadies gehegt und gepflegt wird, welche Pflanzen ausgesät werden, wie groß die Flächen sind, wann man ein Zertifikat erhält und vieles mehr.