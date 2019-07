Irish Corner schließt und eröffnet an der Lindenhalle

Nach fünf Jahren in der Wolfenbütteler Innenstadt hat die Kneipe „Slim’s Irish Corner“ Anfang Juli ihre Türen geschlossen. Aber: „Slim’s ist nicht tot“, sagt Pub-Betreiber Slim Karma, „ab dem 9. August geht es an der Lindenhalle weiter.“ Zurück bleiben die Räume in der Kommißstraße 10, die laut...