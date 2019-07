Motorrad erfasst Fußgängerin in Sickte – Frau schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Sickte mit einer Fußgängerin kollidiert. Die 77-Jährige habe am Freitagmittag eine Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der 60 Jahre alte Motorradfahrer habe zwar noch gebremst, sei dann aber gestürzt und gegen die Frau gerutscht. Laut Polizeiangaben wurde die Fußgängerin schwer veletzt. dpa