Tatort: an der Landesstraße 615 zwischen Schladen und Beuchte. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag,

6.10 Uhr. Aus dem Verkaufsraum entwendeten der oder die Täter diverse Ernteerzeugnisse und Nahrungsmittel, so die Polizei. Den Gesamtschaden gibt sie mit zirka

500 Euro an. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden erbeten unter

(05331) 9330.