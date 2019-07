Schlauchboot-Rettungscup in Schladen ersatzlos gestrichen

Das teilt der Veranstalter mit. Bis zum Stichtag, so heißt es in der Pressemitteilung, seien zu wenig Meldungen gekommen. Von Seiten des Veranstalters sei man „ein wenig enttäuscht“, aber es müsse eben auch Sinn machen, zumal die Vorbereitungen und die Organisation des Events recht umfangreich seien. So sei letztlich die Entscheidung gefallen, diese doch schöne, fast schon traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr auszusetzen. Wie es mit dem Cup weitergeht, solle die Zukunft zeigen.

