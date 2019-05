Gemeinde Sickte will Herrenhaus verkaufen

Auch die Unwetter vom Wochenbeginn waren Thema der Ratssitzung. Unwetter „Es hat durch den Starkregen große Schäden in Volzum gegeben. Auch Dettum war stark betroffen“, erklärte Bürgermeister Marco Kelb. In Volzum habe sich Schlamm von einer Ackerfläche am Gänsekamp gelöst. In Dettum sei es zum...