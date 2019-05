Der SPD-Ortsverein Destedt hat einen neuen Vorsitzenden

Destedt. Wechsel bei der SPD in Destedt: Die Mitglieder haben Thomas Klusmann an die Spitze des Ortsvereins Destedt-Hemkenrode-Schulenrode gewählt.

Der bisherige Ortsvereinsvorsitzende Matthias Böhnig wurde während der Jahressitzung zum neuen Stellvertreter gewählt, heißt es in der Pressemitteilung. Er sei froh über die Entlastung, da er das Amt des Ortsbürgermeisters gerne mit seiner vollen Kraft ausfüllen möchte, wird Böhnig indirekt zitiert.

Als Beisitzer seien Ilse-Marie Pahl aus Destedt, Marianne Weitzen aus Hemkenrode und Matthias Thiede aus Schulenrode gewählt worden. Der Kassiere Axel Schultz und der Schriftführer Andreas Hettwer seien in ihren Ämtern bestätigt worden.

Diskutiert worden sei während der Sitzung unter anderem über das Sonderbauvorhaben neben dem Gutspark sowie über die Bedingungen für zukünftige Baugebiete, die auch eine soziale Handschrift tragen solle – im Sinne der Ortsbewohner. Zukünftig sollten Senioren- und/oder Sozialwohnungen mit in die zukünftigen Bebauungspläne aufgenommen werden, damit in möglichst allen Ortschaften so ein Angebot geschaffen werde. Zudem sei es um die Verkehrssituation an der B1 bei Schulenrode gegangen. Die B1-Überquerung sei gleichsam Schulweg und Fußweg zum Friedwald und sollte bei einer Neuplanung dieses Kreuzungsbereichs mitbedacht werden, so die SPD. Verkehrsinsel oder Kreisverkehr seien wünschenswert.