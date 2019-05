Sickter Schüler werden zu Künstlern

Sickte. Schüler der Kunstklassen der Oberschule Sickte zeigen ihre Arbeiten noch bis Pfingsten in der Treppengalerie der Verwaltung, Am Kamp.

Die Sickter Kulturinitiative hatte zur Eröffnung eingeladen. Annegrit Helke begrüßte Schüler aus unterschiedlichen Schulformen der Jahrgänge 5 bis 9, ihre Kunsterzieherinnen und den Rektor Stefan Marken.

Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sickte, Manfred Bormann, lobte die auch auf künstlerischem Gebiet erfolgreiche Arbeit an der OBS Sickte, heißt es in der Pressemitteilung. Der Bildungsbereich der Kultur käme an vielen Schulen zu kurz. Die Ausstellung biete umfangreiche Anlässe zum Nachdenken: Werbung für Hustenbonbons, Namenszüge und Dioramen, Höhlenmalereien, geheimnisvolle Masken und Urwälder, Gesichter in ganz neuen Zusammenhängen oder verkehrte Welten.

Hingucker, so heißt es in der Mitteilung, seien drei lebensgroße Figuren – transparent an außerirdische Geistwesen erinnernd. Einen Hinweis auf die inhaltliche Aussage gebe das Umhängeschild „Gleichberechtigung für alle“. Eine weitere Figur zeige einen Menschen mit gefesselten Händen – den Kopf tief in die Schultern eingesunken: „Gefangen im eigenen Körper“. Darryl, Lukas und Niclas aus der Klasse 7b zeichneten verantwortlich für die Arbeiten.

Einige Arbeiten beschäftigten sich auch mit „klassischen“ Kunstwerken, die in eigene Bilder umgesetzt worden seien.