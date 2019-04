Braunschweiger Gebhardt stellt in Abbenrode aus

Abbenrode. In der Galerie Artmen, Weingarten 5 in Abbenrode, ist die Ausstellung von Carsten Gebhardt eröffnet worden.

Zu sehen sind nach Angaben der Einrichtung vielfältige Motive in verschiedenen Maltechniken. Auf Wunsch des Künstlers habe es zur Eröffnung Musik von Souluk gegeben.

Der Braunschweiger Gebhardt habe erst spät nach einer Krebserkrankung das Malen für sich entdeckt, heißt es in der Pressemitteilung. Seine Frau habe ihm seinerzeit zur Entspannung „Malbücher für Erwachsene“ besorgt. Dies sei schließlich die Initialzündung gewesen, sich der Malerei mit Acrylfarben und Leinwänden zu widmen. Der Erlös des Bildes „Mystischer Flieder auf dem Mond“ solle an den Verein Rote-Hosen-Darmkrebsvorsorge gehen.

Zu sehen sind die Bilder am Freitag, 3. Mai, ab 19 Uhr, sowie am 6., 13., 20. und 27. Mai, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Die Finissage mit Wohnzimmerkonzert des Liedermachers Claus Tepper findet am 7. Juni,

19 Uhr, statt.

Der Schweizer Autor Horst Heckendorn liest am Freitag, 3. Mai, ab 19 Uhr in der Abbenroder Galerie aus seinen Memoiren aus 30 Jahren Notfallrettung. Heckendorn, so heißt es in der Pressemitteilung, sei ein altgedienter Rettungssanitäter. Leser und Zuhörer könnten einen Blick hinter die Kulissen der Rettungsszene werfen und Menschen kennenlernen, die Tag für Tag mit der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und der Zerbrechlichkeit ihrer eigenen Seele konfrontiert werden. Dabei gehe es dem Autor nicht um pure Effekthascherei, sondern darum, einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. Eintritt: 6 bis 12 Euro.