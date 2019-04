Beide Fahrzeuge, die am Unfall beteiligt waren, wurden abgeschleppt. (Symbolbild)

Wittmar. Eine 62-jährige Autofahrerin und ihre beiden 10 und 11 Jahre alten Mitfahrer wurden bei einem Auffahrunfall in Wittmar leicht verletzt.

Auffahrunfall: Drei Leichtverletzte auf B 79 in Wittmar

Die 62-jährige Autofahrerin war auf der Leipziger Straße (B 79) in Wittmar nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 8 Uhr auf ein vor ihr stark abbremsendes Fahrzeug einer 37-Jährigen aufgefahren. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden, sie wurden abgeschleppt, teilt die Polizei mit.