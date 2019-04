Unbekannte stehlen Rohre und Kupferkessel in Hornburg

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen sie nach Polizeiangaben auf der Marktstraße in Hornburg einen kupfernen Kessel, der als Blumenkübel diente. In der Bärengasse ließen der oder die Täter mehrere Meter einer Regenrinne aus Zink mitgehen und in der Straße Auf dem Hagenberg wurde ein Regenfallrohr aus Kupfer entwendet. Die Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht beziffern. In derselben Nacht wurden in Evessen von einer Baustelle an der Dorfstraße mehrere Rohre für die Wasserversorgung entwendet. Wert: zirka 200 Euro.

