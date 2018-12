Bronzene Ehrennadel für Susanne Fahlbusch

Sie ist seit vielen Jahren als Ratsmitglied im Rat der Samtgemeinde Oderwald sowie im Rat der Gemeinde Cramme vertreten, heißt es in der Pressemitteilung.

In einer kurzen Ansprache machte Lohmann als Kreisgeschäftsführer des Kreisverbandes Wolfenbüttel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB) deutlich, dass Ratsmitgliedern, die sich bereits seit vielen Jahren für die örtliche Gemeinschaft einsetzen, besonderer Dank und Respekt der Kommune und des NSGB gebühre. Dieses sei in der heutigen Zeit nicht mehr als selbstverständlich anzusehen. Fahlbusch erhielt eine Urkunde und die Ehrennadel in Bronze des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes.