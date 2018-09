Evessen sucht neuen Heimatpfleger

Die Gemeinde Evessen sucht einen neuen Heimatpfleger. Eckehard Hillmar, der sich 42 Jahre um die Historie der drei Dörfer Evessen, Gilzum und Hachum kümmerte, gibt das Amt aus Altersgründen auf. Damit geht schon fast eine eigenes Kapitel Dorfgeschichte zu Ende. Der 83-Jährige überlegt erst einmal einen Moment, wenn er sagen soll, wie lange er bereits Heimatpfleger in Evessen ist - weil die Anfänge schon so lange her sind. „1976 war...