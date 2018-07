Brandstifter in Hornburg schlagen erneut zu - Spielgerät brennt

Vorsorglich wird der Papiercontainer am Kindergarten in Hornburg geflutet. Foto: Stephanie Memmert

Hornburg Auf einem Spielplatz in Hornburg brennt am Donnerstagabend ein Klettergerät - die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Die Brandstiftung in Hornburg im Landkreis Wolfenbüttel geht weiter und versetzt die Einwohner derzeit in Angst: Am Donnerstagabend brannte auf einem Abenteuerspielplatz in der Töpfergasse ein Klettergerät. Wie die Feuerwehr mitteilt, schlugen die Flammen dabei so hoch, dass auch angrenzende Bäume Feuer fingen. Die Feuerwehr löschte diese.

Zusätzlich wurde in einem Papiercontainer hinter dem historischen Rathaus ein mit Holzwolle gefüllter Pappkarton gefunden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Container als nächstes brennen sollte. Sie flutete den Container vorsichtshalber.

Die Polizei, die Feuerwehr und Vertreter der Gemeinde Schladen-Werla sind nun in der gesamten Stadt unterwegs und überprüfen jeden Container, jeden Spielplatz und jeden Gewerbebetrieb, der im Besitz einer Papp-Presse ist.

Schon in der Nacht auf Dienstag sowie am Mittwochabend hatten Papiercontainer in Hornburg gebrannt. Am Dienstag in der Zieselbachstraße und am Mittwoch in der Nähe des Busdepots.