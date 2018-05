Schüler ziehen in Container

Jetzt ist es definitiv: Der erste Jahrgang der Oberstufe der Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG) wird im Schuljahr 2018/19 in bereits vorhandenen Containern auf dem Gelände des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) unterrichtet werden. Das hat der Kreistag am Montagabend ohne Debatte einstimmig beschlossen. Ursprünglich hatte der Kreistag in seiner Sitzung im Januar 2016 entschieden, dass die Oberstufe der...