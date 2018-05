Ferien bietet Aktionen vom Beatbox-Kurs bis zum Betongießen

Die Sommerferien kommen bestimmt. Am 28. Juni fangen sie an. Kinder, die es nicht mehr erwarten können, sind mit dem Ferienkalender der Wolfenbütteler Stadtjugendpflege gut bedient. Das Verzeichnis enthält 86 Veranstaltungen, die erste beginnt bereits am Samstag, 16. Juni. Dann bieten die Jugendfeuerwehren aus Halchter und Wendessen Wasserspiele im Oder an. Der Kalender erscheint am Mittwoch, 9. Mai und...