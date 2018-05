Wolfenbüttel Scheiben von nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen haben Unbekannte am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr auf dem Betriebsgelände eines Abschleppunternehmens an der Neuen Straße in Schöppenstedt eingeschlagen. Zudem wurden die Fahrzeuge nach Polizeiangaben mit Farbe beschmiert. Zerstört worden seien auch neun Fensterscheiben einer Lagerhalle. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Angaben.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.