Feuer bedroht Fachwerkhaus in Wolfenbüttel

Im Keller eines Gebäudes des ehemaligen Heckners Verlages an der Harzstraße in Wolfenbüttel ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Sie musste in dem Haus aber auch noch einen Brand in einer Zwischendecke löschen. Bei dem Unglück...