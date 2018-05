Hospizverein lädt zum Waldspaziergang ein

Wolfenbüttel In der Reihe Hospiz in Bewegung lädt der Hospizverein am Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr zu einem poetischen Waldspaziergang ein. Treffpunkt: Lechlumer Holz, Parkplatz Waldweg. Der Nachmittag soll Trauernden und Hospizmitgliedern Gelegenheit geben, die Natur als Kraftquelle zu erfahren, heißt es in der...