Bürgersprechstunde der SPD Wolfenbüttel

Wolfenbüttel Der SPD-Stadtverband lädt zu seiner nächsten Bürgersprechstunde am Mittwoch, 2. Mai, im Bürgerbüro der SPD im Blauen Würfel am Bahnhof ein. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden Dörthe Weddige-Degenhard, Stadtratsmitglied, und Inge Ermert, Vize-Stadtverbandsvorsitzende, für Gespräche und...