Stadt appelliert an Hundehalter wegen Hundekots

In letzter Zeit kam es wiederholt zu Beschwerden über Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften Ihrer Vierbeiner nicht ordnungsgemäß beseitigen. Auch wenn im innerstädtischen Bereich in den vergangenen Jahren eine Verbesserung der Situation festzustellen ist, sind jedoch öffentliche Grünanlagen – vor allem in Neubaugebieten – Spielplätze und Kleingartenvereine nach wie vor überproportional von Verunreinigungen betroffen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Hundekot ist nicht nur ein sehr unschöner Anblick, sondern kann auch für den Menschen aufgrund des Infektionsrisikos durch Parasiten eine Gefahr darstellen. Besonders gefährdet sind abwehrgeschwächte Erwachsene und vor allem Kinder.

Die Verschmutzung durch Hundekot ist ferner auch als Ordnungswidrigkeit im Abfallrecht einzustufen, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Deshalb gilt, dass die Hinterlassenschaften der Vierbeiner stets vom Hundehalter selbst zu beseitigen sind. Verantwortungsbewusste Hundebesitzer kommen dieser Forderung nach und weisen auch Kinder und Jugendliche, die mit dem Hund einmal Gassi gehen, auf diese Regelung hin.

Leider gibt es aber auch Menschen, denen es offenbar gleichgültig ist, was ihr Hund tut. Die immer wieder beliebte Ausrede einiger Hundehalter, man zahle schließlich Hundesteuer, rechtfertigt in keiner Weise die unerlaubten Verschmutzungen von öffentlichen und privaten Flächen.