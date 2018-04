Preisträger musizieren in der Musikakademie

Wolfenbüttel Die Preisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert treten am Montag, 30. April, ab 16 Uhr in der Landesmusikakademie, Seeliger Park 1, auf. Im Mai werden sie das Land Niedersachsen beim Bundeswettbewerb in Lübeck vertreten. Der Eintritt ist frei.