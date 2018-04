Französische Delegation aus Briouze besucht die Einwohner Salzdahlums

Fast 70 Einwohner aus Briouze in der Normandie kommen in diesen Tagen im Rahmen der Partnerschaft zu Salzdahlum nach Wolfenbüttel. Zu ihnen gehören auch 30 Jugendliche, heißt es in der Pressemitteilung. Ortsbürgermeister Ralf Achilles wird die Gruppe am Samstagabend empfangen. ...